Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İnegöl'de ikiz kardeşler Mizgin ve Ecrin D.(4), sokakta oyun oynarken kaldırıma atılmış poşet içindeki ilaçları şeker zannedip yuttu. Kısa süre sonra fenalaşan çocuklar hastaneye kaldırıldı. İkizler, doktorların yaptığı müdahale sonrası yoğun bakıma alındı.

"BEN YAŞADIM BAŞKASI YAŞAMASIN"

Yoğun bakıma alınan ikizlerin babası Erkan Dündar, dünden beri çocuklarını göremediğini ifade ederek,"Bu ilaçlar zihinsel engellilerin tedavisinde kullanılan dozu yüksek ilaçlar. Vatandaşlarımızın kullanmadıkları ilaçları poşete koyarak çöp konteynerlerine atsınlar yada imha etsinler. Bugün ben bu durumu yaşadım, kızlarım yoğun bakımda. Ben onları göremiyorum, sarılamıyorum. Bugün ben yaşadım, en azından başka kimse yaşamasın. Bununla alakalı tüm vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KALDIRIMA İLAÇ ATMAK MANTIKLI BİR HAREKET DEĞİL"

İlaçları sokağa atan kişinin komşuları olduğunu belirten Dündar, "Camı açıp çöp diyerek kaldırıma ilaç atmak mantıklı bir hareket değil" diyerek tepki gösterdi. Dündar, “İlaçları sokağa atan yetişkin biri. Çocuk olsa cahildir diyebiliriz. Ancak yetişkin birinin bu ilaçları poşete koyup çöp konteynerine atması yada tuvalete dökmesi gerekir. Böylece kimse zarar görmez. Görmemesi içinde elinden geleni yapması gerekiyor. Bugün bu durumu ben yaşadım. Yarın bir başkası yaşamasın” dedi.