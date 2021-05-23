Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü bir market zincirinin Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'ndeki şubesinde çalışan Barış Alacahan (33), müşterilerden birinin maskesiz olduğunu gördü. Alcahan, bu şekilde markete girmenin yasak olduğunu belirterek müşteriyi "Maskenizi takar mısınız?" diye ikaz etti. Ancak müşteri bu uyarıya sinirlendi, bağırmaya başladı. Ardından da çalışana yumruk attı. Aldığı darbeyle yere yığılan Alcahan, Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde burnunda kırık tespit edildi. Darp raporu alan şahıs, saldırgandan şikâyetçi oldu. Bunun üzerine polis, işitme engelli olduğu öğrenilen şüphelinin peşine düştü.