Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orhan Karaoğlan’ı içinde bulundukları aracın emniyet kemeri ile boğduklarını ve daha sonra tanınmaması için cesedi benzin dökerek yaktıklarını söylediler.

İzmir’de, 2005 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan ancak o dönem yapılan araştırmalarda izine rastlanılmayan Orhan Karaoğlan’ın boğularak öldürüldükten sonra cesedinin yakıldığı belirlenmişti. Karaoğlan’ın öldürülmesine ilişkin şüphelilerin yargılanması devam ederken, kan donduran cinayetle ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

İddianamede ismi tanık olarak geçen A.A. isimli şahıs Denizli On Nisan Polis Merkezi Amirliğinde başka bir konu nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifade verdikten sonra polislere bir cinayetle ilgili bilgi vereceğini söyleyerek ekiplerin işini kolaylaştırdı.

"BU SEBEPTEN UYUYAMIYORUM"

Polislere, 2008-2009 yıllarında cinayetin şüphelileri arasında yer alan Mehmet Yüksel ile birlikte aynı cezaevinde kaldıklarını anlatan A.A. Mehmet Yüksel ile koğuş arkadaşı olduklarını ve sürekli uyuşturucu kullandığını anlattı.

Mehmet'e neden sürekli uyuşturucu kullandığını sorduğunda ise 15 yıllık cinayeti çözen itiraf geldi.

Mehmet Yüksel, A.A.'ya yaşadıklarını anlatarak "Abi sana anlatacaklarımı sakın kimseye söyleme. Ben bu olay nedeni ile sürekli sıkıntı çekiyorum, sana anlatacağım konu çok önemli. 2000’li yıllarda İzmir’de bulunduğum esnada galericilik yapan Serkan Oğuz ile birlikte İzmir girişindeki Sabuncubeli’ne yakın bir yerde ormanlık alanda Adıyamanlı Orhan isimli birisini ormanlık alanda öldürdük ve yaktık. Orhan’dan eser kalmadı. Sırf bu sebepten uyuyamıyorum. Bu sebepten de uyuşturucu kullanıyorum" dedi.

YAKALANDILAR

İfadelerin ardından Serkan Oğuz’un başka bir suçtan tutuklu olduğu ortaya çıkarken, diğer şüpheliler Mehmet Yüksel Denizli’de, Yakup Aldemir ise İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı.

“EMNİYET KEMERİNİ ORHAN’IN BOĞAZINA DOLAYIP SIKTI”

Gözaltına alındıktan sonra emniyette verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden Mehmet Yüksel, 2005 yılı sonbahar aylarında Serkan Oğuz ile birlikte alkol aldıkları sırada Serkan Oğuz’un karısı H.O.’ya sarkıntılık yaptığını anlatarak, “Hatta aralarında bulunan alacak verecek meselesinden dolayı Orhan’ın, kendisinin kızını kaçırarak para isteyeceğini öğrendiğini, bu nedenle Orhan’ı ortadan kaldıracağını ve öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine ‘Boş ver. Gönder gitsin uğraşma’ diye karşılık verdim. Ancak Serkan, bu konuyu kafasına takmıştı ve ‘Ben her şeyi ayarladım. Alkol aldığımız, esrar içtiğimiz bir gün ben Orhan’ı öldüreceğim. Bu konuda bana yardımcı olur musun?’ dedi. Bu işe bulaşmak istemediğimi söyledim. Serkan, benden bir gün sonra Yakup Aldemir’e de aynı konuyu anlatmış. Yakup da ses çıkarmamış” dedi.

"SENİ YAKARIM ARTIK BU İŞİN İÇİNDESİN"

Bu konuşmalardan yaklaşık 1 hafta sonra Orhan Karaoğlan ile birlikte Serkan Oğuz ve Yakup Aldemir’in Bayraklı’da bulunan oto galerinde hareket ederek uyuşturucu hap, esrar ve alkol alarak, Buca Atatürk Mahallesi alt tarafında bulunan ormanlık yere gittiklerini anlatan Mehmet Yüksel, “Orhan’ın kullandığı haplardan dolayı kendini kaybetmeye başlamıştı. Serkan, Orhan’a hitaben ‘Sen nasıl benim karıma sarkarsın’ diyerek küfür etti. Arabanın emniyet kemerini Orhan’ın boğazına dolayıp sıktı. Bu sırada Yakup Aldemir de Orhan’ın ellerini tutuyordu. Bu şekilde Orhan’ı öldürdüler. Ben öldürme olayına karışmadım ama Serkan bana , ‘Seni yakarım artık bu işin içindesin’ dedi. Daha sonra aynı araçla hep birlikte cesedi Salihli istikametine götürdük. Aracı ben kullanıyordum. Serkan, yolda bir benzin istasyonundan 1-1.5 litre benzin aldı ve Turgutlu ile Salihli arasında toprak bir yola döndük. Bu yolu 3-4 km devam ettik ve ıssız bir yerde şüpheliler Serkan ve Yakup, Orhan’ı tutarak araçtan indirip 5 metre kadar taşıyarak dere kenarı ile yol arasındaki boşluğa bıraktı. Serkan, aldığı benzini cesedin üzerine döktü ve çakmakla tutuşturarak cesedi yaktı. Daha sonra araçla İzmir’e döndük. Serkan, Orhan’ın cebinden aldığı cüzdanı ve içerisindekileri yırtarak yol üzerine attı. Daha sonra olayı anlatmaması konusunda beni tehdit ederek, ‘Seni yakarım, senin öldürdüğünü söylerim’ dedi” şeklinde ifade verdi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Diğer şüpheli Yakup Aldemir ise Serkan Oğuz, Mehmet Yüksel ve Orhan Karaoğlan ile birlikte araçta oldukları sırada Serkan Oğuz’un bir anda el frenini çektiğini anlatarak, “Orhan’ın üzerine atladı ve emniyet kemerini Orhan’ın boynuna dolayarak sıkmaya başladı. Bu Mehmet de Orhan’ın kafasını geriye doğru kemerle beraber çekti ve bu şekilde 15 dakika içerisinde Orhan’ın boğarak öldürdüler. Yapmamaları için çaba sarf ettim ancak engelleyemedim. Daha sonra Serkan, aracın bagajından 3-5 litre benzin aldı ve Orhan’ı aracın koltuğundan alıp yere attı. Serkan ve Mehmet, Orhan’ı tutarak 5 metre kadar sürükledi. Serkan, benzini cesedin üzerine boşalttı ve bir kağıt parçası ile tutuşturarak Orhan’ın cesedini yaktı. Ben olaya karışmadım” diyerek, masum olduğunu ve Serkan Oğuz’un suçu kendisinin üzerine atmasından korktuğu için bugüne kadar olayı anlatmadığını söyledi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Tutuklu bulunduğu cezaevinde ifadesi alınmak istenen Serkan Oğuz ise cinayetle ilgili susma hakkını kullandı.

Şüphelilerden Mehmet Yüksel’in yer gösterimi doğrultusunda Orhan Karaoğlan’a ait yanmış cesedin bulunmasının ardından Serkan Oğuz, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Tasarlayarak öldürme” suçundan yargılanmalarına devam ediliyor.