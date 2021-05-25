Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurtiçi Kargo, e-ticaret siteleri ile yaptığı işbirliği sayesinde kullanıcılara yeni teslimat seçenekleri sunarak hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Şirketin anlaşma sağladığı e-ticaret siteleri tarafından kullanılmaya başlayan uygulama ile tüketiciler, kargolarını klasik teslimat seçeneklerine alternatif olarak YK Plus 7/24 kargo dolaplarından veya YK Plus Teslim Noktalarından alabildiği belirtildi.

E-ticaret sitelerinde kullanılmaya başlanan uygulama, bu alanda hizmet veren tüm e-ticaret sitelerinde talep edilmesi halinde, sistemlerine entegre edilerek tüketicinin kullanımına sunulabiliyor. Evde bulunamayacağı için ya da farklı sebeplerle adrese teslim seçeneğini kullanmak istemeyen kullanıcılar, şirketin sağladığı yeni teslimat seçeneklerinden yararlanabiliyorlar.

Şirketin YK Plus projesi kapsamında sunduğu hizmetlerden biri olan YK Plus 7/24 kargo dolapları uygulamasında tüketici, Türkiye genelinde 50 farklı noktada yer alan kargo dolapları arasında kendisine en yakın olanı seçerek kargolarını buradan alabiliyor. 24 saat güvenlik kameraları ile izlenen noktalara kargolar geldiğinde tüketiciye bilgi mesajı ulaşıyor. Gelen bilgilendirme sonrasında kullanıcı 3 gün içerisinde mesajla iletilen kodu dolaplarda yer alan ekrana yazarak kargosunu açılan dolaptan alabiliyor. Kilit sistemine sahip olan dolaplar, kullanıcıya gelen kod yazılmadığı sürece açılamadığı için kargolar güvenle saklanıyor.

Kargo dolapları ile birlikte tüketiciye teslim noktalarından da kargolarını alma fırsatı veren şirket, 81 ilde kendi birimlerinin yanı sıra mahalle esnaflarının da yer aldığı 3 bine yakın noktada müşterilerine hizmet veriyor. Kargo dolapları uygulamasında olduğu gibi e-ticaret kullanıcılarına sunulan bu hizmette de kullanıcı isterse kendisine en yakın teslim noktasını seçerek kargosunu buradan alabiliyor. Kargo teslimat noktasına geldiğinde bilgilendirme mesajı alan kullanıcı, kimliği ile mahalle esnafına giderek kargosunu buradan alabiliyor.