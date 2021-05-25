Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yedisu'da çiftçilik yapan 47 yaşındaki Yavuz Eden'in vücuduna tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı. Fenalaşan şahıs, Yedisu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kene çıkarılırdı ancak durumu ağırlaştı. Bunun üzerine Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan çiftçi yoğun bakıma alındı.

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ NEDİR?

KKKA, keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüs. Kene ısırması sonucu insana geçer. KKKA vakaları, hastalığın başlıca bulaştırıcısı olan kenelerin aktifleştiği dönemden başlayarak ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülür. İlk defa Tokat ve civarında dikkatleri çeken vakalar çoğunlukla İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğunlaşır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüs 1 ila 14 gün sürebilen kuluçka döneminden sonra ateş, halsizlik, üşüme, titreme, yaygın kas ağrıları, baş ağrısı, bulantı-kusma, ishal, yüzde ve gözlerde kızarıklık, deri döküntüsü gibi şikâyetlerle kendini gösterir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde cilt kanaması, diş eti kanaması, burun kanaması, mide-barsak kanaması, akciğer ve beyin kanamaları yaşanabilir.

İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabilir. Bu sebeple hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske v.b.) almalı. Kan ve vücut sıvıları ile korunmasız temastan kaçınmalı. Bu şekilde bir temasın olması durumunda, temaslının en az 14 gün süreyle ateş ve diğer belirtiler yönünden takip edilmeli. Hastalık hayvanlarda ise belirti göstermez.

KENE YAPIŞTIĞINDA NE YAPLAMIYIZ?

Peki, kene yapıştığında ne yaplamıyız? Hiçbir müdahalede bulunmayarak hemen bir hastaneye başvurmalıyız. Burada kene hijyen ortamı sağlanıp eldiven giyildikten sonra ezilmeden, ağızdan veya başından tutularak bir cımbız veya pens yardımıyla, vida çıkarır gibi sağa sola çevrilerek çıkarılmalı.