Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağın ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bir kişi, bahçede gezinen ilginç böceği gördü.

İncelendiğinde, daha önce birçok kez haberlere konu olan gergedan böceği olduğu fark edilerek fotoğrafları çekilen böcek, tekrardan doğal ortamına bırakıldı.

KENDİ AĞIRLIĞININ 850 KAT FAZLASINI KALDIRABİLİYOR

Kendi ağırlığının 850 kat fazlasını kaldırabilen gergedan böceklerinin Türkiye'de birçok şehirde olduğu uzmanlar tarafından duyurulmuştu.

Elazığ'da her yıl farklı noktalarda defalarca görüntülenen, geçmiş yıllarda fiyatının 90 bin dolar civarında olduğunun söylenmesi ile dikkatleri üzerine çeken böceğin, hem satışının yasak olduğu hem de fiyatının öyle olmadığı belirtilmişti.