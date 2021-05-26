Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından dün akşam açıklanan rakamların ardından kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek Covid-19 salgını rakamlarını paylaştı ve yeni tedbirleri hayata geçireceklerini söyledi.

BAYRAMLAŞMANIN ETKİSİ OLDU

Vali Taşbilek, tam kapanma öncesinde şehirlerden Anadolu’ya bir hareketlilik söz konusu olduğunu hatırlatarak, “Bizim ilimize de tam kapanma sürecinin başlangıcından önce 2 günlük sürede önemli sayıda dışarda yaşayan hemşerilerimizin bayrama yönelik ziyaretleri hareketliliği oldu. O süreçte almış olduğumuz bütün tedbirlere bayram dönemine yönelik yaptığımız her türlü ikaza bilgilendirme çalışmalarına rağmen maalesef bayram sürecinde aile, akraba, komşu ve diğer yakınlarımızla bayramlaşmanın etkisi olduğu kanaatindeyiz” dedi.

“BİR BUÇUK AYDIR VAKALARDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİMİZ DEVAM EDİYORDU”

Vaka artışının il dışından şehre gelen vatandaşlar ve yaylalardaki vatandaş hareketliliğinden kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Vali Taşbilek, "Bir buçuk aydır vakalarda düşüş eğilimimiz devam ediyordu. 100 binde 109’a kadar düşmüştük. Bu hafta yüz binde 163 seviyesine geldi. Bunun rakamsal ifadesi Gümüşhane özelinde günlük 10-12 tane vaka artışı olarak değerlendirebiliriz. İlimiz düşük nüfuslu il olduğu için bu rakamlar bizim değerimizi çok yükseltiyor” diye konuştu.

“CEZA UYGULAMALARINI ARTIRACAĞIZ”

Bugün itibariyle Covid-19 nedeniyle hastanede normal serviste 15, yoğun bakımda 2 hastaları olduğunu, entübe hastaları olmadığını dile getiren Vali Taşbilek, “Bundan sonra aldığımız tedbirlerin uygulanmasını daha dikkatli takip edeceğiz. Herkesin desteğiyle yürüttüğümüz çalışmaları devam ettireceğiz. Azami hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Uyarıcı ikaz edici tedbirlerimizi daha fazla ceza-i müeyyide uygulayıcı tarza evirme noktasında değerlendirmelerimiz olacak” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLAR OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ”

Esnaflardan Nurgül Oğur ise "Pandemi sürecinde esnaflar olarak büyük sıkıntı yaşadık. Gümüşhaneliler oraya buraya gelenlerden tedbirli ve dikkatli olmalarını istiyorum. Mümkünse evlerinden 10 gün hiç çıkmasınlar. Kapanma olunca bizde çok zarar görüyoruz. Vatandaşlar olarak elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.