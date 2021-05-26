Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik büyük operasyon başlatıldı. Ekipler tespit ettikleri 17 kişiyi düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan planlı operasyonlarda 137 gram metamfetamin, bin 106 adet yeşil reçeteye tabi hap, 22 gram sentetik kannabinoid, 6 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Adliyeye sevk edilecekler

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.