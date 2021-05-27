Kadirli ilçesinde 20 yaşındaki genç kız, annesiyle boşanıp başka bir kadınla evlenmek isteyen babasını öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan genç kız tutuklandı.
GENÇ KIZ BABASINI BIÇAKLADI
Baba kız arasında çıkan tartışmada Cennet K. eline geçirdiği bıçakla babasını göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan baba, hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Sinan K. öldü.
AYRINTILAR BELLİ OLDU
Genç kızın baba katili olmasının ayrıntıları da belli oldu. İddiaya göre, hayatını kaybeden Sinan K.'nin bir süredir başka bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığı, eşinden boşanarak bu kadınla evlenmek istediği ve bu yüzden de hem eşiyle hem çocuklarıyla tartışma yaşadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Sinan K. Kadirli ilçesine bağlı Azaplı köyünde toprağa verildi.
CENNET K. TUTUKLANDI
Gözaltında olan Cennet K. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Başka kadınla evlenmek isteyen babasını öldürdü
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Kadirli ilçesinde 20 yaşındaki genç kız, annesiyle boşanıp başka bir kadınla evlenmek isteyen babasını öldürdü. Olaydan sonra gözaltına alınan genç kız tutuklandı.
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