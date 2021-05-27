Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı kaza, 15.00 sularında Gültepe Tüneli çıkışında meydana geldi. Ankara istikametinde seyir hâlinde olan Ahmet Tolga Avşar idaresindeki motosiklet, kontrolden çıktı. Motosiklet tünelin kenarındaki yangın panosuna çarptı. Pano parçalanırken araç 50 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları kontrolde Avşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arkasında oturan arkadaşı Alp G. (21) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Bu arada, iki arkadaşın kazadan 3 önce TEM'de çekilmiş fotoğrafını ve görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştığı ortay çıktı. Avşar'ın görüntülerin atlına "Kasım kadar alengirli misin?", "Geçen yine İstanbul'dan dönüyorum" şeklinde ifadeler kullandığı gözlendi.

Ahmet Tolga Avşar feci şekilde can verdi.

İki arkadaşın kazadan önce çekilmiş fotoğrafı.



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