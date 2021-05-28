Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftanın son iş gününde hava nasıl olacak merakla bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde yurdun bir kesiminde sağanak yağış beklendiği belirtildi. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana ve çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

DOĞU ANADOLU'YA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Yapılan değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ve batı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.) 31

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı bulutlu 26

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Elde taşınabilen hava radar sistemi yaptı Gaziantepli Müslüm İncedal, yerli ve millî imkânlarla lazer optik sistemiyle çalışan ve elde taşınabilen hava radar sistemi VİDAR’ı üretti.