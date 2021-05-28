Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malkara eski otogar içerisinde park halinde bulunan bir tır etrafında şüpheli şahısların olduğu şeklinde ihbar yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, tırın dorsesinde pamuk çuvallarının arasında saklanmış 1’i çocuk 5 Eritre uyruklu kaçak göçmenin olduğu tespit edildi.

Organizatör yakalandı

Göçmenlerin getirildiği otomobilde F.S. isimli organizatör yakalanırken, diğer şahsın kaçtığı belirlendi.

16 bin lira karşılığında kaçmak istediler

Şüphelilerin, 16 bin lira karşılığında yasa dışı yollarla 5 göçmeni yurtdışına kaçırmayı planladığı öğrenildi.

Serbest bırakıldı

Adliye çıkarılan F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kaçan 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

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