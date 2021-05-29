Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19’a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında insan denemelerinin Faz 2 aşaması başlıyor. Çalışmalar, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezinin koordinatörlüğünde, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacak. Başvurular, www.onkoloji.gov.tr ve covid19.tubitak.gov.tr adreslerinden alınacak. ODTÜ’den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesinden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen VLP aşısı için gönüllüler 18 yaşını doldurmuş, sağlık problemi veya hastalığı olmayan, genel durumu iyi kişilerden seçilecek. Gönüllülerin, Covid-19 antikoru geliştirmemiş olması, Covid-19 PCR, HIV, Hepatit B ve C testlerinin negatif olması istenecek. Hamileler gönüllü olamayacak. Adayların, tam kan sayımına, karaciğer, böbrek fonksiyonlarına ve kan şekerine bakılacak. Bu kriterleri karşılayan 480 gönüllüye, aşı koldan kas içine değil deri altına yapılacak. 3 hafta ara ile iki doz aşı uygulanacak. 21 gün ara ile yapılacak aşılamalar sonrası gönüllülerin bağışıklıkları bir yıl boyunca takip edilecek. Gönüllüler, bu süre zarfında düzenli aralıklarla muayeneden geçecek. Faz 2 çalışmaları başarılı olursa Faz 3, yani temel klinik çalışma aşamasına geçilecek. Faz 3’te aşılar, 10 bini aşkın gönüllüye uygulanacak.