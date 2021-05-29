Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmayan vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı talimat vermiş ve illerde 'aşı ikna timleri' devreye alınmıştı

230 KİŞİ İKNA EDİLEREK AŞI OLDU

Elazığ’da da Sağlık Müdürlüğü tarafından 5’i ikna timi 35’ide normal aşı ekibinden olmak üzere toplamda 40 kişilik ekipten oluşan ekip hem sahada hem de kurumun çağrı merkezinden vatandaşı telefonla arayarak, ikna ediyor. Şu ana kadar 230 kişiyi ikna eden ve aşılarını yapan timlerin yanı sıra aşı olanlarda, olmayanları aşı olmaya davet ediyor.

'BULAŞ RİSKİNİ KIRMANIN EN ETKİLİ YOLU AŞI'

Aşılama uygulamasına Ocak ayının sonlarında başladıklarını ifade eden aşı ikna timinde görevli hemşire Sümeyye Bilgili, “Aşı ikna timi olarak işe 20 gün önce başladık. Hastalarımız santral ekiplerimiz tarafından aranmakta ve aşısını olmak isteyen vatandaşlarımıza ekiplerimiz gidiyor. Olmak istemeyen hastaları ise bizlere bilgilendiriyorlar bizde hastaların akıllarında olan sorunları cevaplıyoruz. Biz gerekli doğru bilgileri aktardığımızda ikna olup aşılarını oluyorlar. Aşıda en çok korktukları yön aşı olduktan sonra tekrar Covid-19 olma ihtimalleri ve yan etkilerinden korkuyorlar. Bulaş riskini kırmanın en etkili yolu aşı. Koronavirüs tedbirinde de en büyük silahımız aşı biz aşı ikna timleri olarak bu gücümüzü sonuna kadar kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

AŞI İKNA TİMLERİ DÜNYA BASININDA

Geçtiğimiz günlerde İngiliz The Guardian gazetesi ve Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP)'de, Türkiye’deki koronavirüs aşılama sürecini ve en ücra köylere bile ulaşıp kapı kapı dolaşan 'aşı ikna timlerini' haberleştirmiş ve timlerin başarısını manşetlerine taşımışlardı.

AŞI OLANLARIN SAYISI 21 MİLYONU AŞTI

Türkiye en çok aşı yapan ülkeler arasında 9. sırada yer alırken, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye’de aşı olanların sayısı ise 21 milyonu aştı.

Aşı ikna oranları yüzde 84'e çıktı Sağlık Bakanı Koca, hastanedeki yaş ortalamasının düştüğünü belirterek "Kısıtlamayla birlikte aşıyı sürdürmemiz gerekiyor. Bu hafta muhtarları aşılamaya başlayacağız" dedi.

Türkiye aşılamayla Kovid-19'da 'toplumsal bağışıklık' için yüzde 25 hedefine yaklaştı Kovid-19 ile mücadele kapsamında "Toplumsal bağışıklık" stratejini benimseyen Türkiye'de, yaklaşık 9 milyon 600 bin kişinin ikinci doz aşısını yaptırması, 5 milyona yakın kişinin ise hastalığı geçirmesiyle yüzde 25 hedefine yaklaşıldığı bildirildi.