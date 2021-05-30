Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında olacak.

Doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, batı ve iç kesimlerde genellikle batılı ve kuzeybatılı, Akdeniz bölgesinde güneyli, doğu kesimlerde ise güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Göller Yöresi'nde yer yer güneybatılı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 26

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

Meteoroloji 14 ili sarı kodla uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor 29 Mayıs 2021 hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son dakika bilgisine göre; Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak beklenirken, 14 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda, "Sel ve su baskınları ile fırtına ve hortuma karşı tedbirli olunmalı" ifadeleri yer aldı.

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı 28 Mayıs 2021 hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre; Marmara, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yurdun diğer kesimlerinde havanın açık olması bekleniyor.