Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki S.A. henüz belirlenemeyen bir sebep dolayısıyla evlerinde tabancayla kendini kalbinden vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan genç, arkadaşı tarafından özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Su tesisatçısı olduğu öğrenilen S.A. acil serviste yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinayet mi, intihar mı? 4 çocuk babası ölü bulundu Silah seslerinin duyulmasının ardından yakınları tarafından evine gidilen adam, başından vurulmuş halde ölü bulundu.

26 yaşındaki öğretmeni öldürüp, intihar etmeye kalktı Kadın cinayetleri toplumun kanayan yarası olmaya devam ediyor. Bir kötü haberde Kayseri'den geldi. 26 yaşındaki genç öğretmen henüz belirlenemeyen bir nedenle yolda yürüdüğü T.T. tarafından tabanca ile acımasızca katledildi.

Taksim Metro istasyonunda intihar girişimi: Seferler durduruldu Taksim Metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı.