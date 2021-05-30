Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün Edremit’in Avcılar Mahallesi sahilinde vatandaşlar açıklarda ceset gördükleri ihbarında bulundu. Bunun üzerine karada jandarma ekipleri denizde ise Sahil Güvenlik ve Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği Arama Kurtarma ekipleri ihbarda bulunan cesedi bulabilmek için seferber oldu.

Cesede sahilin 6 mil açıklarında ulaşıldı

Denizde yoğun dalga nedeniyle cesedin yer değiştirmesi üzerine uzun süre süren arama çalışmaları sonrası cesede sahilin 6 mil açıklarında ulaşıldı.

3 gün önce kaybolmuştu

Cesedin 3 gün önce Altınkum Mahallesi’nde evinden yüzmek için ayrılan 84 yaşındaki Bayram Kirpi olduğu ileri sürüldü. Kirpi, kayıp ihbarı üzerine havadan helikopter, denizde ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri tarafından aranmış ancak sonuç alınamamıştı.

Kaybolan kişinin kullandığı 57 KH 576 motosiklet ve özel eşyaları kişinin denize girdiği Altınkum sahil bölgesinde bulunmuştu.

Dicle Nehri sonu oldu Diyarbakır Dicle Nehri'ne serinlemek üzere giren genç akıntıya takılarak kaybolmasının ardından çalışmalar sonucu ölü olarak bulundu.

28 yaşındaki gencin acı sonu: Kendini kalbinden vurdu 28 yaşındaki genç henüz bilinmeyen bir neden yüzünden evinde tabancayla kendini kalbinden vurarark intihar etti.