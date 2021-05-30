Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

N.C.’ye ait ahır ve samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek ahırı saran yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

4 hayvan telef oldu

Yangın kontrol altına alındı. Ahır içerisinde bulunan 4 hayvan telef oldu.

530 balya saman ve 120 balya yoncanın da zarar gördüğü yangında hayvanların 4’ü ise telef olmamaları için kesildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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