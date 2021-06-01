Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doktor Ertan İskender geçtiğimiz günlerde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin poliklinik bölümünde ameliyatını yaptığı hastası Bayram Nargüner tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Saldırıda sırtının sağ bölümünden ve sağ elinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç doktorun iyileşme süreci devam ediyor.

ERDOĞAN ÜZÜNTÜLERİNİ İLETTİ

Doktor Ertan İskender’in sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan elim olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

SALDIRGAN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK

Doktor Ertan İskender’in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırganın hak ettiği cezayı alması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

Saldırıya uğrayan doktor: ﻿﻿Mesleği bırakmayı düşünüyorum Hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender, "Hiç beklemediğimiz ve ekstra ilgi gösterdiğimiz bir hastadan böyle bir şey gelince ciddi anlamda insan mesleğinden soğuyor. Mesleği bırakmayı çok ciddi anlamda düşünüyorum." dedi.

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