Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Osmaniye'de, merkez üssü Kadirli ilçesinin Yoğunoluk Köyü olan bir deprem meydana geldi.

Deprem saat 09.14'te, yerin 6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde de hissedildi.

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