Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice ilçesi kırsalında tarlarara uyuşturucu ekildiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 141 ayrı noktaya havatadan ve karadan oeprasyon gerçekleştirdil. "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terör Operasyonu" adıyla yapılan baskınlar başarıyla tamamlandı. Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında, 7 milyon 233 bin 602 kök kenevir, 32 kilogram toz esrar ele geçirildi. Ayrıca 2 su motoru, 12 bin 780 metre uzunluğundaki sulama hortumu, akü, küçük tüp, 14'lü pil bloğu, 25 kilogram gübre ile muhtelif yaşam malzemelerine el konuldu. Esrar muhafaza altına alınırken kenevir de numune alınmasının ardından diğer malzemelerle olay yerinde imha edildi. Öte yandan esrar elde etmek amacıyla kenevir eken 43 şüphelin tespit edildi. Bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Ekmek arası uyuşturucu! Zehir tacirlerinin bu sefer başvurdukları yöntem herkesi şaşkına çevirdi. Mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde ortaya çıkan olayda tacirlerin ekmeği kullanması pes dedirtti.

Fotokapan bu defa uyuşturucu tacirlerini yakaladı Yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılan görüntüleme sistemi fotokapan bu defa uyuşturucu tacirlerini yakalattı.