Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından hırsızlara yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Servet A.'nın bir apartmandan 1500 TL değerinde yangın vanası, Caner A.'nın 4 motosiklet, Kadir Ö.'nün 7 ayrı araçtan 13 akü çaldığı, İbrahim S. ile kardeşi B.S.'nin ise bir evden hırsızlık yaptığı belirlendi.

EVİNE HIRSIZ GİRİNCE HIRSIZ OLDU

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Gökhan E.’nin açıklaması dikkat çekti. Elektrik teknisyeni olan Gökhan E.'nin bakım ve onarım çalışması için girdiği 3 ayrı trafodan 7 akü çaldığı tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde yakın zamanda evlendiğini ve düğün masrafları için kredi çektiğini belirterek, evine giren hırsızın düğünde takılan altınlarını çaldığını, krediyi ödemekte güçlük çekince de hırsızlık yapmaya başladığını söylediği öğrenildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Milyonluk oto hırsızlığı: Suçu patronuna attı Kağıthane’de bir şahıs, eskiden çalıştığı bir otoparka girip dolabı patlatarak anahtarını aldığı 800 bin lira değerindeki otomobili çaldı. Otomobili çalan şahıs, aracı eski patronunun çaldırttığını ve 1 hafta sonra kendisine geri götürmesini söylediğini iddia etti.

Hırsızlar bunu da yaptı: 350 kilogram muz çaldılar Hırsızların hedefi bu sefer ne ev ne de araba oldu. Hırsızlar, seradaki muzları çaldı.