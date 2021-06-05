Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

İnsan hayatında birçok değişikliğe yol açan Covid-19 salgını, her yaş için farklı problemleri beraberinde getirdi. Bu dönemden en fazla etkilenenler ise çocuklar ve ergenler oldu. Okulların kapanmasıyla evde vakit geçirme süresi artan çocukların ve ergenlerin, sosyal ilişkileri azaldı. Özellikle 10-14 yaş arası çocuklar, vakitlerinin çoğunu evde internet kullanarak geçiriyor. Gençler evde kaldıkları süre boyunca internetten oyunlar oynarken, oyun ve internet bağımlılığı da hızla yükseldi. Ayrıca odalarına kapandıkları için de aile içi ilişkileri sıkıntıya girdi. Alilerin çocukları için psikiyatri kliniklerine yaptıkları başvurular ise önceki dönemlere göre 2 kat arttı.

KULLANIM SÜRESİNİ İKİYE BÖLÜN

Yaşanan bu sıkıntılar karşısında ne yapılacağını işin uzmanına sorduk Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Dr. Merve Okuyucu, “Online dersler de olduğu için bilgisayar tamamen kaldırılamıyor. Fakat günde 1 saat oyun oynama, internet kullanma ya da televizyon izleme süresi varsa, bunu yarım saat sabah yarım saat akşam şeklinde düzenleyebiliriz. Ayrıca ortak kullanım alanında olan bilgisayara izin vermeliyiz. Bu sayede ne yaptığını takip edebilirsiniz. Ayrıca kısa süreli ödül süreleri koyabilirsiniz. Bu sayede çocuğunuzun motivasyonu artar. Alternatifler de üretebilirsiniz” dedi