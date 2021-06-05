Elbistan İlçe merkezinden geçen Ceyhan Nehri'nde toplu balık ölümlerini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi nehirde incelelemerde bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölen balıklardan numune aldı.
Deniz salyası kabusu sürüyor Denizdeki canlı çeşitliliği için büyük tehlike oluşturan deniz salyaları Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde varlığını sürdürmeye devam ediyor.
Kir ve oksijen yetersizliği üzerinde duruluyor
Ölümlerinin nehirdeki kirlilik ve oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını değerlendiren ekipler, bent kapaklarını açarak tahliye çalışması yaptı. Yetkililer su tahliyesinin ardından balık ölümlerinin nispeten de olsa azalttığını bildirdi. Öte yandan yumurtlama döneminde yaşanan olayın nehirdeki balık popülasyonuna zarar verebileceğini, bu nedenle acil önlem alınması gerektiğinin de altını çizdiler.
Antalya'da balık ölümleriyle ilgili 10 işletme kapatıldı Antalya'da Düden Çayı'nda koku ve köpük kirliliği ile birlikte yaşanan balık ölümleri üzerine inceleme yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 10 işletmenin faaliyetini durdurarak, işletmelere 2 milyon 598 bin 797 TL idari para cezası uyguladı.
Toplu balık ölümleri korkutuyor Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaşanan toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor.