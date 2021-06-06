Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak Alaplı ilçesi Gümeli beldesi Tütek Sokak'ta meydana gelen feci olayda, alınan bilgiye göre bahçesinden evine döndükten sonra bir süre haber alınamayan kadın, kızı tarafından evinin çatı katında ölü olarak bulundu.

2 YILDIR PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU

İddiaya göre, sokak üzerindeki bir evde ikamet ettiği öğrenilen öğrenilen Şehriye B. (45), sabah saatlerinde bahçesinden evine döndü. Uzun bir süre haber alınamayan kadın daha sonra kızı tarafından tavana iple asılı halde buldu. Genç kadını o halde görev yakınları ise hemen durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.

3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Şehriye B.'nin 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilirken cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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