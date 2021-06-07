Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesinin Tekke bölgesinde meydana geldi.

2 gün önce kaybolan ve ailesinin kendisinden haber alamadığı 19 yaşındaki Kadriye E. A., erkek arkadaşını yanına alarak babası Alphan A.’nın evine geldi.

EVLENDİ DİYE TÜFEKLE VURDU

İddiaya göre, erkek arkadaşıyla evlendiğini söylemesine sinirlenen baba, evde bulunan pompalı tüfekle kızına ateş etti.

Saçmaların başına ve göğsüne isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde kalarak yere yığılan genç kız, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Baba Alphan A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekipler olay yerinde incelemeler gerçekleştirdikten sonra tüfeği muhafaza altına aldı.

KIZIN DURUMU AĞIR

Öte yandan, hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun ağır olduğu belirtilirken, amatör spor yaptığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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