Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Yıldırım'da gece yarısı geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında maddi hasar oluştu. Alevlerin yükselmesiyle yangını farkeden mahalleli hepen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın kilometrelere öteden görülebilirken alevler ortalığı aydınlattı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

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