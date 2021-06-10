Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada "550 bin civarında bekleyen düğün ve etkinlik vardı. Düğün salonlarında temmuz ve ağustos itibarıyla beklenen doluluğu yakaladık. Yüzde 90 doluluk çok hızlı bir şekilde yüzde 100’e ulaşacak. Genç çiftlerimizden ve organizasyon yapacak misafirlerimizden çok seçici olmamalarını rica ediyorum" dedi.

İzmir'deki düğün organizasyoncusu Semra Haralambidi ise “Düğünleri saat 21.00’de sonlandırmak zorundayız ama yine de çiftlerimiz düğün organizasyonlarına aşırı ilgili. Bu seneki rezervasyonlarımızın yüzde 50’si, geçen sene ertelenenlerden oluşuyor" diye konuştu.

İzmir’in en ünlü evlendirme dairelerinden Fuar Evlendirme Dairesinde hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler de âdeta sıraya girdi. Fuar Evlendirme Dairesi Nikâh Memuru Funda Gültekin, haftada 80 nikâh kıydıklarını belirterek, talepleri karşılamaya çalıştıklarına dikkat çekti. Şırnak'ta da normalleşme süreciyle birlikte aşiretlerin kır düğünleri büyük bir coşkuyla başladı.

Araba fiyatına düğün Dövizdeki artışlar, salgında yüksek talep ve arz sıkıntısı, son 12 ayda küçük ev aletlerine, beyaz eşyaya, züccaciyeye ve mobilyaya yüzde 30-75 arası fiyat artışı olarak yansıdı. Hizmet sektöründe de fiyatlar fırladı. Evlenecek çiftler ortalama bir düğüne 150 bin TL ayırmak zorunda...