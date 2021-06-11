Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi, geçen yıl sonundan bu yana hem su yüzeyini hem de derinlerini saran deniz salyasıyla mücadele ediyor. İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin derinleri de dâhil olmak üzere bütün Marmara, yoğun müsilajın etkisi altına girdi. Deniz kirliliğinin yol açtığı salya önce bölgedeki balıkçılığı tehlikeye soktu, şimdi de turizmi tehdit ediyor. Balıkçı tezgâhlarında satışlar yüzde 70 düşerken, deniz salyası sebebiyle tatil yörelerinde denize girmek de bazı noktalarda güçleşir hâle geldi.

İPTALLER BAŞLADI

Yalova’da Altınova ilçesinin plajlarından Hersek’te müsilajın rüzgârın etkisiyle denizin açıklarına kadar ilerlediği görüldü. Bu durumdan etkilenen turizmciler endişeli vatandaşın denize girip giremeyeceklerini telefon ederek sorduğunu dile getiriyor. Adalar, Bursa ve Erdek gibi turizm bölgelerinde ise rezervasyon iptalleri başladı. Müsilajın görüldüğü kıyılarda yatırım için ev alan, kiralamak isteyenler ise tedirgin oldukları için beklemeyi seçti. Turizmciler, deniz salyasının bir an önce temizlenmesi gerektiğine, aksi takdirde işletmelerinin büyük kayıp yaşayacağını vurguluyor.

Bir yanda deniz keyfi, bir yanda müsilaj temizliği Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası), Küçükçekmece Menekşe deresine kadar geldi. Bir yandan belediye ekipleri deredeki müsilajı temizlerken bir yandan da vatandaşlar Menekşe Sahili’nde denize girdi.

392 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı. Bu kapsamda 48 saatte İstanbul'da 103,8, Balıkesir'de 79, Kocaeli'de 56, Yalova'da 53, Bursa'da 50, Çanakkale'de 27 Tekirdağ'da ise 23 metreküp olmak üzere toplam 391,8 metreküp müsilaj, Marmara Denizi'nden temizlenmiş oldu. Ayrıca "bariyer serme", "sorbent yayma", "yüzey sıyırma", "kıyıdan uzak noktalarda müsilaj biriktirme" gibi faaliyetler için de 27 tekne kullanıldı.

Müsilaja karşı deniz bakterisi Marmara’yı kaplayan, Karadeniz ve Ege'yi de tehdit eden salya ile mücadeleye bilim dünyası da destek verdi. İstanbul Üniversitesi, müsilajı tabii ortamında bakteri izolatları ile yok etmeyi hedefliyor.

BU SORUNU HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Temizlik faaliyeti, denizden toplam 46 temizleme gemisi ile karada ise üç noktada gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Kapasiteyi daha da artırarak çalışmamıza 7/24 devam ediyoruz. Bu sorunu hep birlikte aşacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, kurduğumuz bu birlik beraberlik ruhuyla, Marmara'mızı en güzel, en duru, en berrak hâline yeniden kavuşturacağız" açıklamasında bulundu.

Caddebostan sahili müsilajdan temizlendi Caddebostan sahili, temizliğin 3’üncü gününde deniz salyasından temizlendi.