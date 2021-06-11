Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’nin başarılı karakol komutanlarından Beyköy Jandarma Karakol Komutanı Gökhan Kum ile Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Teğmen Işıl Kum evlenme kararı aldı. İkili, bugün Beyköy beldesinde yapılan nikâh töreni ile haytalarını birleştirdi. Çiftin nikâhlarını Beyköy Belde Belediye Başkanı Osman Kılıç kıydı. Şahitliklerini de İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile Organize Sanayi Eski Müdürü Selim Yirmibeşlioğlu yaptı. Çift, gelin ve damatlık yerine nikâhta üniformalarını giydi. Albay Çetinkaya, çifte evlilik cüzdanlarını mutluluklar dileyerek verdi.

Alyans takılı balık! Damadın kayıp nikâh yüzüğü bir balığın üzerinde görüldü Nathan Reeves, sene başında karısı Suzie Quintal ile Avustralya’nın kuzeyindeki Norfolk Adası’nı ziyaret ederken nikâh yüzüğü parmağından denize düştü.

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