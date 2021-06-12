Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 'kademeli normalleşme' tedbirleri seyahat kısıtlamalarını da kapsıyor. Tam kapanma sonrası şehirlerarası seyahat yasaklarında değişikliğe gidildi. Yayımlanan yeni genelgede, kısıtlamanın yalnızca Pazar günleri özel araçlar için uygulanacağı belirtildi.

PAZAR GÜNLERİ ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT YASAĞI

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet Atay başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Pazar günü uygulanacak seyahat kısıtlaması hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığının genelgesi ile ilgili bilgi verilen açıklamada, "Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçlarla şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kontrolleri başladı Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hususi araçlarla şehirlerarası seyahat yasağı kontrolleri Eskişehir’de de yapılmaya başlandı, izin belgesi olmayanlara idari para cezası uygulandı.