Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale yağışa teslim oldu. Şiddetli sağanak yağış sonrası Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi sel altında kaldı. Çok sayıda ev ve dükkan hasar görürken, derelerin de taştığı gözlemlendi.



TAŞKIN SULARI İLÇE MERKEZİNE ULAŞTI

Kırıkkale’de öğleden sonra başlayan sağanak, kısa sürede etkisini artırdı. Aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkilerken bazı bölgelerde taşkınlara sebep oldu. Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesinde bulunan Çıtırık ve diğer dereler, aşırı yağış sonrasında taştı. Taşan dereler sebebiyle tarım alanları sular altında kaldı. Bir vatandaşın 40 kümes hayvanı da afet sonucu telef oldu. Taşkın suları ilçe merkezine kadar ulaşırken iş yerlerini sel suları bastı. Sel suları, evlerin duvarına kadar dayandı. İlçe merkezindeki iş yeri sahibi ve belediye çalışanları da dükkânlardaki biriken suyu temizledi.

Sel felaketinin hemen ardından da bölgeye İl Özel İdare, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma, belediye ekipleri yönlendirildi. İlçe merkezinin yanı sıra mahallelerde de hasar tespiti yapan ekipler, yaraların sarılması için çalışmalara başladı. Ekipler sel nedeniyle su birikintisi ve çamur oluşan cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. Meydana gelen sel felaketi sonrası adeta savaş alanına dönen ilçe merkezi havadan görüntülendi.

OTOMOBİL 50 METRE SÜRÜKLENDİ

Vatandaşların zor anlar yaşadığı taşkın neticesinde merkezde park halinde bulunan bir otomobil de sel sularına kapıldı. Suya gömülen ve yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, bir iş yerinin önünde kaldırıma çıkarak durabildi. Otomobilde de maddi hasar oluştu. Otomobil sahibi Yusuf Karademir, aracı halatla bağlayarak ancak durdurabildiklerini söyledi.

EVLER HASAR GÖRDÜ, DÜKKANLAR SU ALTINDA KALDI

Yaşanan felaketin ardından hiç zaman kaybetmeden çalışmalara başladıklarını belirten Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin, ev ve iş yerlerinin hasar gördüğünü kaydetti. Şahin, “Bir anda şiddetli bir yağmur yağdı. 10-15 dakika şiddetli yağmurdan sonra bir anda bizim buraya gelen tüm dereler, taşkın sahalar doldu. Toprak suya doyduğu için tüm sular derelere doldu. Benim duyduğum, büyüklerimizin söylediği; böyle bir taşkın olmamış. Daha önce de oldu ama ben de bu denli görmedim. Bugün tüm dereler aynı anda taştı. Biz de anlam veremedik ama bu doğal afet, buna yapacak bir şey yok. Bir anda bütün dereler taşınca, bölgemizdeki dere kenarında ve dere boyuna yakın olan yerler ve bu bölgelere uzak bölgeler de taşkından dolayı evler hasar gördü, iş yerleri sularla doldu. Çok şükür can kaybımız yok, birkaç yerde hayvan telefleri meydana geldi” dedi.

30 EV 12 İŞYERİ HASARLI

Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü bildiren Başkan Şahin, “Olay başlar başlamaz biz buradaydık. Valimiz, kaymakamımız, AFAD, özel idare ve diğer tüm kurumlar hepsi tüm ekipman ve personelleriyle anında olaya müdahale ettik. Şuan yaraları sarmaya çalışıyoruz. Çamur ve su baskınlarını vidanjörlerle çekiyoruz. İnşallah yaralarımızı kısa sürede saracağız. Kesin olmamakla beraber ilk tespitlerimize göre; 30 ev ve 12 işyerinde sel baskını sonucu hasar meydana geldi. Hasar gören hemen hemen tüm ev ve işyerlerine ekiplerimiz müdahale ediyor ve çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ÖNLEMİMİZ YOKTU"

İş yeri sahiplerinden Birol Altınok da, “Derenin taşması sonucunda, dükkanlarımız sele 3-4 metre mesafede ancak 4 metre boyunda sel geldi. Tüm dükkanlarımızı, gübre depolarımızı, 35-40 ton arpamızı götürdü. Çok şükür Allah’ın dediği olur, yapacak bir şey yok. Sel geldiği zaman alacak hiçbir önlemimiz yoktu. 4 metre boyutunda sel geldi. Bunun karşında da zor durduk. Zaten dükkanlara da birer metre su bastı. Bütün elektronik eşyalarımız yandı” diye konuştu.

Şiddetli yağış, sele neden oldu Kütahya'da aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu.

Ankara'da sağanak sele dönüştü Başkent'te öğle saatlerinde aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı araçlar suların yükseldiği yolda sürüklendi.