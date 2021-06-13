Kaza, saat 05.30 sıralarında Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesi Akşehir-Yunak karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Arif Yıldırımer (49) idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
ŞOFÖR OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler sürücü Arif Yıldırımer’in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
5 KİŞİ YARALANDI
Araçta bulunan aynı aileden 5 kişi ise yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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