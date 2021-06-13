Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllara durgunluk veren olay Kastamonu'da yaşandı. Hanönü ilçesi Kavak köyünde geçtiğimiz pazar günü incelemelerde bulunan 11 kişilik şebeke, AFAD görevlisi olduklarını söyleyerek bölgede heyelan ve deprem önleyici, yer altındaki gazları çıkarıcı çalışmalar yapacaklarını belirttiler. İnternetten hazırladıkları sahte evrakları köylülere gösteren ekip, bir süre sonra kepçe, delme makinesi gibi iş makineleri ve araçlarla kaçak kazı yapacakları ormanlık alana geldi. Ormanlık arazide çadırlar kuran şebeke, ağaçları kesip yaklaşık 400 metre yol açarak iki ayrı bölgede kaçı çalışması başlattı.

CAMİDEN ANONS YAPTIRDILAR

3 gün boyunca kazı çalışmalarını bölgede sürdüren şebeke, köylüleri bölgeden uzak tutabilmek için de köy muhtarına cami hoparlöründen gaz sızıntısından dolayı vatandaşların zarar görmemesi için evlerinde kalmaları yönünde anons yaptırdı. Şebeke, bu zaman zarfında 20 metre ve 100 metre derinliğinde çukurlar açarak kazı çalışmalarını sürdürdü.

DEFİNE ARADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Köydeki durumu haber alan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışmanın yapıldığı alana intikal etti. Ekipler, şahısların AFAD'da çalışmadığını, aralarında kamu görevlileri ve emeklilerin de bulunduğu kişilerin köylülere sunduğu tüm yazı ve belgelerin internet ortamında hazırlandığını ve hepsinin sahte olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

den Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yapan ve ormanlık alana zarar veren Ü.F. (45), H.T. (40), O.Ö. (35), T.Y. (43), O.Ç. (40), K.L. (34), Ö.S. (38), İ.Ü. (37), S.Y. (30), G.D. (28) ve M.K.'yi (45) gözaltına aldı. Şahısların kendilerine resmi görevli süsü vererek define aramak amacıyla iş makineleri yardımıyla kazı yaptıklarını belirleyen jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları aramada ruhsatsız silahlar, kazı amaçlı malzemeler ile kazıda kullandıkları iş makineleri ile araçlara da el koydu. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"BAL DUDAKLARIYLA BİZLERİ KANDIRDILAR"

Pazar günü köylerinde bir yangın çıktığını ve bu sırada definecilerin geldiğini söyleyen Sultan Çapar adlı vatandaş, “1 günde üç kere geldiler kazı yaptıkları yere. Kimse oralı olmayınca kepçe getirdiler. Gaz sıkışması var, deprem olacak, evden çıkmayın, yangın çıkar, gaz patlar dediler. Onlarca ağacımızı da kestiler” dedi.

"RAHAT KAZI YAPMAK İÇİN CAMİDEN DUYURU YAPTILAR"

AFAD’tan geldiklerini söyleyerek köy halkını kandırdıklarını belirten Çapar, “Cami hoparlöründen anons edildi. Dışarı çıkmayın denildi. Kolayına altınları alacaklardı ama beceremediler. Foyaları çıktı meydana. AFAD’tan geldik diye kendilerini tanıttılar. Biz inandık. 6 ay biz burada beraberiz. 70 kişi falan olacağız. Komşuyuz, çay içmeye geliriz. Yani bal dudaklarıyla bizleri kandırdılar. Deprem ve heyelan olacak, zehirlenme olur diye anons ettiler. O da yalanmış, oraları delip bıraktılar. Onların sahtekarlıkları ortaya çıktı. Sahte evraklarını görünce esas olmadığını anladık” diye konuştu.

Diyarbakır’da tarihi ev definecilerin hedefi oldu ​Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde define avcıları tarafından hedefe alınan tarihi evde yapılan kazı, tarihi dokuya zarar verdi.