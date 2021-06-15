Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

Düzce'de sağanak sele neden oldu Düzce'de yoğun sağanak yağış nedeniyle taşan dere denizle birleşti. Akçakoca'da birçok mahallede evlerin zemin katında su baskını yaşandı.

Meteorolojiden sarı ve turuncu kod uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi! Haftanın ilk gününde yurdun batı kesiminde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Karadeniz'in orta ve batı kesimleri ile İç Anadolu ve Antalya çevrelerinde beklenen yağışlar daha çok öğle saatlerinde sonra etkili olacak. Yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış beklenen iller sarı ve turuncu kod ile uyarıldı.