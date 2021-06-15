Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36
Düzce'de sağanak sele neden oldu Düzce'de yoğun sağanak yağış nedeniyle taşan dere denizle birleşti. Akçakoca'da birçok mahallede evlerin zemin katında su baskını yaşandı.
Meteorolojiden sarı ve turuncu kod uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi! Haftanın ilk gününde yurdun batı kesiminde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Karadeniz'in orta ve batı kesimleri ile İç Anadolu ve Antalya çevrelerinde beklenen yağışlar daha çok öğle saatlerinde sonra etkili olacak. Yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış beklenen iller sarı ve turuncu kod ile uyarıldı.