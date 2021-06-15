Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un iki ilçesinde iki mantar zehirlenme vakası yaşandı. İlk olay Kavak'a bağlı Divanbaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. D.N. (59) ve N.N. (59) birlikte topladıkları mantarla yemek yapıp yedi. İkili, bir süre sonra rahatsızlandı. Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan şahısların, yedikleri mantardan zehirlendikleri anlaşıldı. Bunun üzerine D.N. ve N.N. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İKİNCİ VAKA...

Diğer vaka ise Havza ilçesinde yaşandı. Bekdiğin Mahallesi'nde outran H.T. (46), ormanlık alanda mantar topladı. H.T, bu mantarları yedi. O da rahatsızlandı. Şahıs, Havza Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.