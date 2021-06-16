Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 3 katlı bir binaın çatı katında yangın çıktı.Yangının nedeni bilinmezken alevler kısa sürede büyüyerek binaın çatısını sardı. Alevleri gören vatandaşlar ekiplere haber verirken, yangın yanan binanın yanındaki binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını gören mahalleli sokağa dökülerek ekiplerin alevlerle mücadelesini izledi. Söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken iki binada da ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yangının nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.