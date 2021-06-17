Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan bir ambalaj fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE 2 SAATTİR SÜRÜYOR

Yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi yaklaşık 2 saattir devam ediyor.

Ölümlü araç yangınında korkunç detay! Elazığ'da meydana gelen araç yangını sonrası bir kişi ölürken, bulunan notta "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim" yazısı şoke etti.