Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan bir ambalaj fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALE 2 SAATTİR SÜRÜYOR
Yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi yaklaşık 2 saattir devam ediyor.
Ölümlü araç yangınında korkunç detay! Elazığ'da meydana gelen araç yangını sonrası bir kişi ölürken, bulunan notta "Hastane yolundaki bombayı patlatan benim" yazısı şoke etti.