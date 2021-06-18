Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci kaza Bursa İznik'te meydana geldi. 3 aracık karıştığı zincirleme kaza, bir kişinin ölümü, 5 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlandı. Kazanın şiddeti araçlar şarampole yuvarlandı.

İKİ ÇOCUK BABASI ADAM KURTARILAMADI

Kaza, Adapazarı Yolu Çiçekli mevkiinde akşam 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiçekli mevkine seyir halinde olan ticari araç iş makinasına çarptı. Hızını kontrol edemeyen Fikret Kaya (40) idaresindeki otomobil ise ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından iki araçta bulunan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Fikret Kaya (40) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.





KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazada yaralanan Hatice Bilgi, Canan Güner, Cevat Güner, Ender Boztekin ismi öğrenilemeyen bir kişi Bursa’daki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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