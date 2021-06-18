Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müsilaj ile mücadele Marmara Denizi'nde sürüyor. Denizde etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ'da bulunan balıkçı barınağı müsilaj ile kaplandı.

Müsilaj kaynaklı tabaka, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağının olduğu bölgede yoğun olarak toplandı. Uzun süredir kıyıda görülmeyen müsilaj, rüzgarın etkisiyle bir anda kıyıya birikti.

139 METREKÜP TOPLANDI

Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajla mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Tekirdağ'da da başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Tekirdağ'da bugüne kadar 139 metreküp müsilaj toplandığı öğrenildi.

Deniz dibinde müsilajın yoğunluğu görüntülendi Anadolu Ajansı, Tavşan Adası açıklarında 30 metre derinlikte gerçekleştirilen dalışta, müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığını görüntüledi.