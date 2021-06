Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yaşlı adam at arabasının altında kalarak yaralandı. Yolda yürüyen 84 yaşındaki A.Ö.’ye cadde üzerinde ilerlemekte olan Z.B. idaresindeki at arabası çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam at arabasının tekerlerinin altında kaldı.



Babasını o halde görünce saldırdı!

Aldığı darbe sonucu yaralanan yaşlı adama ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Haberi aldığı gibi babasının yanına gelen oğlu ise çılgına döndü. Babasını o halde görünce at arabasını kullanan adama saldırdı. Neyseki çevredekilerin araya girmesi üzerine olay daha da büyümedi.

Yaralı adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anlar kemaralara da yansıdı

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yaşlı adam ile atın kafa kafaya çarpışması ve sonrasında adamın at arabasının altında kaldığı anlar yer aldı. Daha sonrasında ise, bölgeye sağlık ekiplerinin gelmesi ve yaşanan arbede anları görüntülere yansıdı.



