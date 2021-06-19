Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son dakika tahminlerine göre yurdun kuzeybatı bölgelerinde gün içerisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle İstanbul, Bursa, Kırklareli ve Yalova civarında kuvvetli olması beklenen yağışların öğle saatlerinde şiddetini artıracağı öngörülüyor. Yağışlar; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü şekilde beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN TURUNCU KOD UYARISI

Trakya ve İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiği belirten ve birçok il için sarı, İstanbul için ise turuncu uyarı veren MGM'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Gün geceye döndü, İstanbul'da sağanak etkili oldu Son dakika: Meteorolojinin İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olmasını beklediği yağış başladı. Gökyüzünü kara bulutların kapladığı mega kentte, aniden bastıran sağanağa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.