Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurdun büyük bir kısmı için yağışlı geçen haftanın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji 20 Haziran hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLENECEK

Yağışların öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara’da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 25

Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Meteorolojiden Türkiye geneli için sağanak uyarısı MGM'den alınan verilere göre yarın; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak gerçekleşebileceği öngörülüyor.