15 Haziran Salı günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, N.E.E (80), Emirgan'da bulunan lüks villasında yürüyüş yapmak için bahçeye çıktı.
2.5 METRELİK BOŞ HAVUZA DÜŞTÜ
N.E.E yürüyüş yaptığı sırada bir anda dengesini kaybederek 2.5 metrelik boş havuza düştü. Bunu gören akrabaları durumu hemen 112 ekiplerini bildirdi. Ekipler, hemen olay yerine gelip N.E.E.’nin ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaşlı adamın ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Sarıyer'de villada feci ölüm: Boş havuza düştü
Sarıyer'de lük bir villada yaşayan yaşlı adam evinin boş havuzuna düşerek hayatını kaybetti.
15 Haziran Salı günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, N.E.E (80), Emirgan'da bulunan lüks villasında yürüyüş yapmak için bahçeye çıktı.
Kaynak: İHA
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