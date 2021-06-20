Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Hüseyin Kemiksiz'e çocukları Babalar Günü'nde sürpriz yapmak istedi. Zeynep, İrem ve Mustafa Talha Kemiksiz isimli 3 kardeş belediye basın ekibine başvurarak Bağcılar Meydanı'nda çalışan babalarına hazırladıkları sürprizle ilgili bilgi verdi.

MEYDANDAKİ EKRANDAN MESAJ YAYINLANDI

Basın ekibi çocuklarla görüşmenin ardından baba Hüseyin'in sorumluluk bölgesi meydanda hazırlık yaptı. Hüseyin Kemiksiz tam ekranın yanına yaklaştığında basın ekibi ekranda çocuklarının mesajını yayınladı.

Çocuklarını ekranda izleyen baba Kemiksiz duysal anlar yaşadı. Kemiksiz heyecanla görüntüleri izlerken çocukları yanına giderek asıl sürprizi yaptı. Kısa süre sonra araçtan inen 3 kardeş, babalarının yanına koşarak ona sarıldı. Hüseyin Kemiksiz çocuklarının hazırladığı sürpriz karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından 20 Haziran Babalar Günü'nü kutladı.

Bakan Soylu'dan Babalar Günü paylaşımı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta şehit olan polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül ile çektirdiği fotoğrafı 'Babalar Günü'nde sosyal medya hesaplarının profil fotoğrafı yaptı.