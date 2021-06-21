Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Kesmeburun köyü olarak belirlediği deprem, saat 09.54’te meydana geldi. Yerin 6,98 kilometre derinliğindeki deprem, Kesmeburun köyünün yanı sıra Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Bingöl'de korkutan deprem! | Son depremler Son dakika... Bingöl’ün Adaklı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul'da deprem meydana geldi (19 Haziran son depremler) Son dakika haberi: İstanbul'da deprem meydana geldi. İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Kartal olarak açıklandı.