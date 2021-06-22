Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer Barajı'nda doluluk yüzde 100 oranına ulaştı.

GELECEK YILA KADAR SORUN YOK

Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile gelecek yıl ocak ayı ortalarına kadar sıkıntı yaşanmayacağını belirtilirken, yetkililer vatandaşları suyu her ortamda tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.

İstanbul’un barajlarında doluluk oranı düşüşe geçti İstanbul'un barajlarında doluluk oranları geçtiğimiz haftalarda yüzde 80’i aşmıştı ancak oranlar yeniden düşüşe geçti.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,17 oldu İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi yüzde 80,17 olarak ölçüldü.