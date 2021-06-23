Edinilen bilgiye göre kaza, Yazıhan ilçesi Ambarcık Mahallesi’nde meydana geldi. A.B. isimli vatandaş, traktör ile seyir halinde iken viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu traktörü sürücüsü aracın altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü, 112 ambulansı ile kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Feci olay! Traktörün üzerinde kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti Manisa'da 61 yaşındaki çiftçi, traktörün üzerinde kalp kirizi geçirerek yere düştü. Traktörün iki teker arasına sıkışan adam olay yerinde hayatını kaybetti.
15 yaşındaki genç dayısının kullandığı traktörün altında kaldı Bursa'da meydana gelen feci kazada 15 yaşındaki bir genç dayısının kullandığı traktörün altında kalarak can verdi.
İki çocuk babası adam devrilen traktörün altında can verdi Antalya'nın Serik ilçesinde traktörüyle sera temizliği yapan 51 yaşındaki adam traktörün dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Malatya’da, kullandığı traktörün altında kalan şahıs üm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yazıhan ilçesi Ambarcık Mahallesi’nde meydana geldi. A.B. isimli vatandaş, traktör ile seyir halinde iken viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu traktörü sürücüsü aracın altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Yaralanan sürücü, 112 ambulansı ile kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
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