Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmit’e bağlı Tepecik Mahallesi, İstiklâl Caddesi’nde öğlen saatlerinde kavga yaşandı. Cadde üzerindeki bir kuyumcuya giden bir vatandaş, aynı bölgede bulunan başka bir kuyumcudan aldığı Reşat altını bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcu, incelediği altının sadece altın kaplama olduğunu ileri sürdü. Kandırıldığını düşünen müşteri, diğer kuyumcuya giderek tartıştı. Altının gerçek olduğunu savunan kuyumcu, sahte olduğunu iddia eden meslektaşının dükkânını bastı. Ardından kavga çıktı. Tarafların yakınları da olaya dâhil olunca cadde âdeta savaş alanına döndü.

POLİS ZOR AYIRDI

Olayı görenler polise haber verdi. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler, iki grubu güçlükle ayırdı. Kavga eden şahıslar birbirinden şikâyetçi olmadı. Yaşanılanlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

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