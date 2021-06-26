Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram öncesi uçaklarda bayram ve tatil günleri bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek amacıyla devreye alınan 450 TL'lik tavan fiyatı aşıldı. Tavan fiyatlarının taban fiyatlarına döndüğü bilet ücretlerinde vatandaşlar isyan etti.

Genel olarak İstanbul çıkışlı, ekonomi sınıfı, tek sefer uçuşlarda bilet fiyatları 380-400 TL'den başlayarak 514 liraya kadar yükseliyor. Bu fiyat aktarmalı ekonomi sınıfı uçuşlarda 875 TL'yi buluyor. Pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasite sınırı getirilen ve bu nedenle otobüs bilet fiyatlarını artıran otobüs firmalarına 1 Temmuz itibarıyla bu sınırlama kalkıyor. Ancak kalkan sınıra rağmen otobüs firmalarında da biletler cep yakıyor.

TAVAN TABAN OLDU

Bayram trafiğinin başlayacağı 16 Temmuz Cuma günü hemen bütün uçak firmalarının 450 lira olarak belirlenen tavan fiyatı taban fiyat olarak uyguladığı görülüyor.

Örneğin, İstanbul- Bodrum için en ucuz uçak bileti 426 liradan başlıyor, fiyat 514 liraya kadar çıkıyor. Eğer uçak aktarmalı sefer yapıyorsa bu fiyatın 875 TL'ye kadar çıktığı görülüyor.

İstanbul-Samsun için de aynı tarihte en ucuz bilet 433 liradan başlıyor, 514 liraya kadar yükseliyor.

İstanbul-Hatay arası 502 liradan, İstanbul Gaziantep arası 398 liradan, İstanbul Kayseri arası 378 liradan başlıyor. Hemen her uçuşta, aktarmalı olduğunda, ekonomi sınıfı bilet fiyatı 875 TL'ye kadar çıkıyor.

FİYATI ÇIKARAN İNDİRMİYOR

Benzer yüksek fiyat uygulaması otobüslerde de görülüyor. Pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasite sınırı getirilen ve bu nedenle otobüs bilet fiyatlarını artıran otobüs firmalarına 1 Temmuz itibarıyla bu sınırlama kalkıyor. Ancak otobüs firmalarının bilet fiyatlarını aynı yükseklikte satışa sunmaya devam ettiği görülüyor. Örneğin 100 TL olan İstanbul-Uşak otobüs bilet fiyatı pandemide kapasite sınırı nedeniyle 180 TL'ye çıkmıştı.

Bu fiyatın bayram dönemi olan 16 Temmuz'da da geçerli olduğu, firmaların online bilet satışlarını bu fiyattan yaptığı görülüyor. Yine 120 TL olan İstanbul-İzmir arası otobüs bilet fiyatının 208 TL'den satışa çıkarıldığını dikkat çekiyor.

VATANDAŞTAN TEPKİ

Yüsek bilet fiyatlarına vatandaşlar büyük tepki gösteriyor. Sosyal medyada duruma tepkilerini dile getiren vatandaşlar, hem otobüs hem de uçaklardaki yüksek fiyatlara isyan ediyor.

Otobüs biletleri tükendi Tam kapanmayı fırsat bilenler, büyükşehirlerden yazlık yerlere akın etti. Yasak bitince âdeta tersine göç yaşandı.

Seyahat bileti siteleri yoğunluktan kilitlendi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "tam kapanma" kararı sonrasında, kısıtlamalar başlamadan şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar, online seyahat bileti sitelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.